Primavera, le ufficiali di Milan-Fiorentina: Ibra Jr titolare. Liberali infortunato

vedi letture

Il campionato di Primavera 1 è arrivato alla sua 20esima giornata. Oggi partita importante per il Milan di mister Federico Guidi che sfida la Fiorentina al Puma House of Football. I Viola sono quarti a +2 sui rossoneri sesti. Tante assenze per il Diavolo che deve fare a meno di Mattia Liberali che in nazionale ha patito un trauma distorsivo alla caviglia. Out anche Skoczylas, Gualdi e Perrucci. Assente anche Paloschi, convocato con Milan Futuro. Calcio di inizio alle 11, queste le formazioni ufficiali.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Eletu, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Lontani, Ossola, Tezzele, Colombo, Tartaglia, Siman. All. Guidi

FIORENTINA: Vannucchi; Baroncelli, Gudelevicius, Tarantino, Ievoli, Rubino, Trapani, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini. A disp.: Leonardelli, Turnone, Sadotti, Lamouliatte, Keita, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Mazzeo. All. Galloppa