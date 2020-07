Primavera, Oddi: "Il Milan è la mia seconda famiglia, grazie per la fiducia"

Dopo aver firmato qualche giorno fa il suo primo contratto professionistico che lo lega al Milan fino 30 giugno 2023, Riccardo Oddi, difensore della Primavera rossonera, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Da 4 anni il Milan è la mia seconda famiglia, la mia seconda casa. Ogni giorno metto sempre il 100% fuori e dentro il campo per onorare la maglia rossonera. Grazie Milan per la fiducia che avete riposto in me. La firma arrivata qualche giorno fa rappresenta un bellissimo punto di partenza".