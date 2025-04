Primavera, Paloschi: "Felici di essere in finale, faremo di tutto per vincerla"

In vista della finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari, il difensore rossonero Dorian Paloschi ha dichiarato a Sportitalia: "E' una partita molto importanti. Siamo già soddisfatti di essere in finale, ma lotteremo per vincerla. Potrebbe essere un ulteriore step per acquisire una mentalità vincente che ci sarà utile poi nella nostra carriera. Giochiamo poi a Milano che è la nostra città e faremo di tutto per vincere".

La partita si giocherà all'Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. In caso di parità al 90' non si giocheranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai tiri di rigore. I rossoneri di Federico Guidi arrivano a questa sfida dopo aver eliminato Genoa (ottavi), Inter (quarti) e Lecce (semifinale), mentre i sardi di Pisacane hanno avuto la meglio su Torino, Fiorentina e Juventus.