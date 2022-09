Primavera, tutti gli impegni a settembre tra campionato e Youth League

Fonte: acmilan.com

Quattro appuntamenti per i ragazzi di Abate, reduci dal bel successo sul Cesena. Il mese che si aprirà subito con la trasferta sul campo della Fiorentina vedrà i giovani rossoneri attesi anche dall'esordio in UEFA Youth League, tra il RB Salisburgo finalista uscente della competizione e la Dinamo Zagabria in casa, ultimo appuntamento del mese dopo il match di campionato contro il Cagliari.

PRIMAVERA 1

4ª giornata: Fiorentina-Milan, venerdì 2 settembre ore 17.00 (Sportitalia), Gino Bozzi

5ª giornata: Milan-Cagliari, 9 o 10 o 11 settembre TBD (Sportitalia), CS P. Vismara - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

1ª giornata: RB Salisburgo-Milan, martedì 6 settembre ore 15.00, Das.Goldberg Stadion (Grödig)

2ª giornata: Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì 14 settembre ore 15.00, CS P. Vismara - PUMA House of Football