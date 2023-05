Primavera, Verona-Milan: eurogoal di Cuenca! Milan in vantaggio al 55'

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Milan in vantaggio a Verona! Nella terzultima gara di campionato primavera contro l'Hellas i rossoneri passano in vantaggio al 55' con un eurogoal di Hugo Cuenca. Serpentina in mezzo a tre giocatori prima di battere il portiere avversario. Vantaggio meritato per gli uomini di Abate che si mettono avanti in una partita fondamentale per il loro campionato.