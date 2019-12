Settore giovanile, i risultati del weekend: vince la Primavera

Una vittoria travolgente per la Primavera rossonera, che allunga in testa al campionato, e due Derby brucianti, per U16 e U15. Si conclude un fine settimana di alterne emozioni per il settore giovanile, che festeggia il ritorno al successo dell'U17 (a valanga sulla SPAL), ma si lecca le ferite per le sconfitte di U18, U16 e U15. Non mancano le soddisfazioni nel femminile, con le vittorie di U17, U15, U13 e U10. Positiva la domenica per le U14 e U13 maschili, entrambe vittoriose in trasferta rispettivamente contro Lecco e Brescia. Di seguito, tutti i risultati del weekend rossonero, categoria per categoria.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 30 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 10° giornata, Milan-Virtus Entella 5-2

U12: 9° giornata, Sedriano-Milan 1-8

U10: 9° giornata, Villa-Milan 1-12

U9: 9° giornata, Milan-Lombardia Uno 3-1

U11 FEMMINILE: 9° giornata, Basiglio-Milan 2-1

U10 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Iris 1914 4-2

DOMENICA 1 DICEMBRE

U18: 7° giornata, Atalanta-Milan 3-2

U17: 11° giornata, SPAL-Milan 1-4

U16: 12° giornata, Inter-Milan 2-0

U15: 12° giornata, Inter-Milan 1-0

U14: 11° giornata, Lecco-Milan 2-7

U13: 11° giornata, Brescia-Milan 0-3

U17 FEMMINILE: 12° giornata, Riozzese-Milan 0-5

U15 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Tabiago 6-0

U13 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Locate 7-0