Settore Giovanile, il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

A inaugurare il fine settimana del Settore Giovanile rossonero saranno l'U15 di Bertuzzo e l'U16 di Baldo, entrambe impegnate tra le mura amiche del PUMA House of Football contro la SPAL. A seguire trasferta a Reggio Emilia per la Primavera di Mister Abate, ospite sul campo del Sassuolo per risollevarsi e trovare punti preziosi. Nella domenica rossonera, spicca il big match in programma per la Primavera Femminile: il terzo turno di ritorno offre infatti la sfida alla Juventus capolista. Nella stessa giornata, l'Under 17 di Mister Lantignotti vola a Cagliari per avvicinarsi alla vetta, mentre l'Under 18 ospita l'Hellas Verona.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 4 FEBBRAIO

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA: 17ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 15.00 - Stadio E. Ricci, Piazza Risorgimento 47 (MO)

DOMENICA 5 FEBBRAIO

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 - Centro Sportivo Comunale N.2, Via dell'Atleta 12 (MB)

UNDER 14: 1ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Juventus, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 14.30 - Centro Sportivo Asseminello, Assemini (CA)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano