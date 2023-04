Settore Giovanile, il programma del weekend: big match per la Primavera

Fonte: acmilan.com

Sono le due formazioni Primavera a prendersi la copertina del weekend del Settore Giovanile rossonero, un programma ridotto per numero di appuntamenti ma certamente non per importanza degli stessi. I ragazzi di Abate ricevono, al PUMA House of Football, il Lecce capolista: in palio punti importanti per continuare a inseguire l'obiettivo salvezza. Ultimo appuntamento, invece, per la Primavera femminile nella stagione regolare: le ragazze di Corti sono di scena sul campo del Parma e cercheranno di tenere aperto l'obiettivo primo posto. In campo anche due Under femminili (U15 e U13) e l'U14, che apre contro l'Inter la sua fase interregionale.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 29 APRILE

PRIMAVERA: 12ª giornata di ritorno, Milan-Lecce, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno (fase interregionale), Venezia-Milan, ore 16.30 - Stadio N. Rocco, Marcon (VE)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Romano Bianco-Milan, ore 14.15 - CS Romano Bianco (Buccinasco)

DOMENICA 30 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 15.00 - Il Noce, Noceto (PR)

UNDER 14: 1ª giornata (fase interregionale), Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football