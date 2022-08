Sportitalia, nel weekend tornano in diretta le gare della Primavera

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Milano, 18 agosto 2022 – Torna la Primavera e tornano le dirette in esclusiva di Sportitalia che, per l’ottava stagione di fila, propone integralmente le sfide del campionato in cui si misurano i talenti del futuro. Una vera e propria fucina di campioni: Donnarumma, Zaniolo, Vlahovic, Chiesa, Raspadori, Pinamonti fino ad arrivare a Casadei, ultimo caso di mercato con la cessione record al Chelsea senza aver mai messo piede in campo in Serie A: solo seguendo la Primavera su Sportitalia in questi anni si sono potute scoprire in anticipo le potenzialità di giocatori poi esplosi nel calcio dei grandi.

Ora la magia è pronta a ripetersi. Chi saranno i talenti del futuro? La redazione di Sportitalia ha selezionato cinque nomi da tenere d’occhio: Valentin Carboni (Inter), Chaka Traorè (Milan), Samuel Mbangula (Juventus), Lorenzo Romani (Fiorentina) e Riccardo Pagano (Roma). Da questo fine settimana e per tutta la stagione sarà possibile seguire le loro gesta in diretta ed esclusiva attraverso le frequenze di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) e SoloCalcio (canale 61).

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 1° giornata della Primavera 1 TimVision:

Lecce-Napoli – Venerdì 19 agosto 2022 in diretta dalle ore 17,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Sassuolo-Juventus – Venerdì 19 agosto 2022 in diretta dalle ore 19,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Cagliari-Torino – Sabato 20 agosto 2022 in diretta dalle ore 10,30 su SoloCalcio 61 DTT

Telecronista Fulvio Gambino

Milan-Frosinone – Sabato 20 agosto 2022 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Bologna-Inter – Sabato 20 agosto 2022 in diretta dalle ore 16,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Cesena-Roma– Sabato 20 agosto 2022 in diretta dalle ore 16,30 su SoloCalcio 61 DTT

Telecronista Gioele Anelli

Empoli-Atalanta – Domenica 21 agosto 2022 in diretta dalle ore 14,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Udinese-Fiorentina – Domenica 21 agosto 2022 in diretta dalle ore 16,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Sampdoria-Verona – Domenica 21 agosto 2022 in diretta dalle ore 18,30 su SoloCalcio 61 DTT

Telecronista Carlo Pozzoli