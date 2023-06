TMW - Eletu, futuro incerto: rifiutata una proposta di un rinnovo quinquennale

MilanNews.it

Victor Eletu è uno dei 2005 più interessanti in forza al Milan. Reduce da un ottimo Mondiale Under 20 concluso ai quarti di finale, il 10 della Nigeria deve ora valutare con attenzione il suo futuro.

La sua intenzione è quella di fare il salto di qualità il prossimo anno dopo una stagione da protagonista in Primavera e, soprattutto, dopo le ottime partite disputate in Argentina. Per questo motivo, Eletu ha per ora rifiutato il rinnovo quinquennale che gli ha proposto il Milan al compimento della maggiore età: al club rossonero è però legato da altri due anni di contratto e, per questo motivo, un suo eventuale futuro altrove passerà sempre da un confronto coi vertici del Milan.