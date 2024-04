Youth League, data e orario della semifinale contro il Porto

La Uefa ha reso ufficiali gli orari per le sfide delle semifinali di Youth League. Il Milan dopo un girone dominato e dopo aver passato ai rigori sia gli ottavi di finale, contro il Braga, che i quarti di finale, contro il Real Madrid, per il secondo anno consecutivo parteciperà alle final four. Semifinali e finali si terranno a Nyon, in Svizzera. Le semifinali si giocheranno il 19 aprile, un venerdì: i rossoneri saranno in campo nella seconda sfida, alle ore 18 contro il Porto. L'eventuale finale si giocherà lunedì 22 sempre alle ore 18. Nell'altra semifinale si affrontano Olympiacos e Nantes.

Il programma completo:

SEMIFINALI - 19 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

Ore 14.00: Olympiacos - Nantes

Ore 18.00: Porto - Milan

FINALE - 22 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

Ore 18.00: Olympiacos/Nantes - Porto/Milan