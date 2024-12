Youth League, Djordjevic: "Vogliamo coronare la partecipazione con una vittoria sul Milan"

Non solo Champions League, come accade di consueto, nel pomeriggio di mercoledì si giochera la Youth League. La competizione europea giovanile, però, è arrivata alla sua uiltima giornata del girone unico, rispetto al torneom dei "grandi" che ha in programma ancora due turni nel mese di gennaio. Il Milan affronta la Stella Rossa già eliminata e cerca di ottenere un posto nelle prime 22 squadre che gli permetterebbe di accedere quantomeno ai playoff. Non bastano i tre punti serve anche l'aiuto dagli altri campi.

Sul sito ufficiale della Stella Rossa vengono riportate le parole dell'esterno offensivo della squadra di Belgrado, il classe 2007 Uros Djordjevic che ha parlato così della sfida: "Spero che contro il Milan riusciremo a riscattarci per tutte le occasioni mancate contro lo Stoccarda. Ci dispiace tantissimo non poterci qualificare alla fase successiva, ma questo è il calcio. Penso che abbiamo mostrato il nostro valore in Europa, abbiamo dato tutto e mi piacerebbe coronare la nostra partecipazione alla Youth League con una vittoria, per salutarci con onore".