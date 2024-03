Youth League, domani alle 16 Milan-Real Madrid: il PUMA House of Football sarà tutto esaurito

C'è grande attesa per la sfida di domani pomeriggio tra le Primavera del Milan e il Real Madrid, valida per i quarti di Youth League (gara secca). E a testimonianza di questo, il club di via Aldo Rossi, attraverso il profilo su X del settore giovanile rossonero, comunica che il PUMA House of Football sarà tutto esaurito. Il calcio d'inizio della gara, che sarà visibile in diretta su Uefa TV, APP AC MIlan e Sky Sport 1, è in programma alle 16.

Questo il programma completo dei quarti di Youth League che si giocheranno tra oggi e domani:

OGGI

Alle 16 Bayern Monaco - Olympiacos

Alle 18 Nantes - Copenaghen

DOMANI

Alle 16 Milan - Real Madrid

Alle 18 Mainz - Porto