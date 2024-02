Youth League, mercoledì alle 14.30 Milan-Braga: la designazione arbitrale

Mercoledì alle 14.30 la Primavera del Milan tornerà in campo in Youth League contro il Braga. La sfida, che si giocherà al Puma - House of Football, è valida per gli ottavi di finale e chi vincerà affronterà poi ai quarti una tra Real Madrid e Lipsia. Questa la squadra arbitrale che è stata designata per questa gara:

Arbitro: Miloš Milanović SRB

Assistenti: Novak Novaković SRB - Nemanja Todorović SRB

Quarto uomo: Marco Monaldi ITA