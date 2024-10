Youth League: sconfitta anche per la Primavera a Leverkusen

Sconfitta nella seconda giornata di Youth League per il Milan Primavera. I rossoneri perdono 3-1 contro il Bayer Leverkusen una partita che la squadra di mister Federico Guidi avrebbe quantomento meritato di pareggiare. I giovani rossoneri pagano una partenza distratta nel primo tempo e soprattutto molta imprecisione nel corso della partita: tantissime occasioni create per un tempo e mezzo ma solamente una sfruttata da Bonomi al 70esimo che aveva riacceso le speranze rossonere.

Nel finale arriva il gol di Stepanov che mette il sigillo sul 3-1: quattro conclusioni in tutto in porta per i tedeschi che nel secondo tempo sono stati tutti rintanati nella loro trequarti. Il gol finale si unisce a quelli di Onyeka e Alajbegovic. Ora i rossoneri devono prendere il buono, specialmente dal gioco mostrato, e lavorare su ciò che è mancato, ossia la cattiveria sotto porta. I rossoneri sono a quota un punto in classifica, i tedeschi a punteggio pieno.