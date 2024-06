Zeroli: "La finale di Youth League? Non abbiamo rimpianti, abbiamo dato tutto. Abate mi ha cambiato la mentalità"

Intervenuto così nel nuovo espisodio di "Homegrown", speciale format sul canale youtube del Milan, Il capitano del Milan Primavera, Kevin Zeroli. Andiamo così alla scoperta del giovane talento milanista, tra gli esordi, il fratello, la Youth League e non solo. Ecco le sue parole:

Sulla Youth League: "Mi ricordo la semifinale col Porto e il recupero per il gol della rimonta. Mi sono messo quasi a piangere. I miei rigori decisivi? Non lo so, non so come spiegarlo. E' stato bellissimo. Ho sempre cercato di liberare la testa e batterlo con tranquillità. La finale? Perderla non è mai bello, ma non abbiamo rimpianti e abbiamo dato tutto".

Su Abate: "Mi ha cambiato la mentalità e il come attaccare la porta, come fare gol. Cose a cui prima forse non davo troppo importanza. Mi ha insegnato ad essere leader. Mi ha aiutato tanto. Mi ha cambiato tanto, anche nell'essere uomo e giocare con i grandi".