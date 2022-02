Adani: "Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi"

Daniele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso alla BoboTV su Sensi: "Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli".