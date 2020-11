Bagni: "Napoli-Milan? Partita scudetto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni. Ecco le sue parole in vista di Napoli-Milan riportate da tuttonapoli.net: “Napoli-Milan? Partita scudetto. La possibile assenza di Osimhen? Secondo me si farebbe sentire perché ha ritrovato il gol ed entusiasmo nell’ultima gara. Mancherebbe molto contro il Milan. Anche perché poi Mertens dovrebbe giocare più avanzato e non è il miglior Mertens del momento. Sarei contento di ritrovare Osimhen per la gara, credo che sarà in campo la prossima domenica”.