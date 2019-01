Borini a MTV: "Paquetà mi ha sorpreso sia tatticamente che fisicamente. Gigio? Il presente e il futuro del Milan"

Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post partita della vittoria sul Genoa: "Abbiamo voluto questa vittoria come se fosse stata la finale di Gedda. Abbiamo sofferto nei primi minuti, come spesso capita a Genova nella prima mezz'ora. Siamo stati compatti, siamo stati squadra. Per arrivare in zona Champions bisogna vincere soffrendo partite come queste. Il mio gol ha aiutato a far vincere la partita. La costanza che ci metto tutti i giorni nel lavorare è stata ripagata come si deve. La persistenza mentale che ogni giocatore deve avere è fondamentale e poi i risultati si vedono sul campo. Donnarumma sorprende ancora? Gigio, si sa, è il migliore portiere d'Italia e si sa che può essere determinante. E' il presente e il futuro del Milan. Paquetà? E' molto bravo, mi ha sorpreso sia tatticamente che fisicamente. E' molto concreto, gli piace fare la giocata, ma è molto intelligente. Si è adattato molto velocemente. Chiunque c'è nella rosa del Milan dimostra di essere da Milan, non ce n'è uno che non merita di stare qua. Lo abbiamo dimostrato oggi e continueremo a dimostrarlo nelle prossime partite. Doppio confronto con il Napoli? Sappiamo che partita abbiamo fatto all'andata e quello che dobbiamo fare. Sono due partite ravvicinate con due obiettivi diversi, che però vogliamo raggiungere".