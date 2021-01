De Zerbi: "In Serie A chi mi convince di più è il Milan"

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus, persa per 3-1: "A un certo punto volevo vincere la partita, vedevo che c'erano i presupposti e dovevamo essere più cattivi. Poi loro ti possono punire da un momento all'altro. Questo campionato è equilibrato, puoi perdere contro la prima o contro l'ultima. Chi mi convince di più è il Milan ma a me piace anche la Juve perché non è facile partire senza il tempo per dare identità. Sono ancora agli inizi perché ancora i valori non sono venuti fuori nella totalità".