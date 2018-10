Fascetti: "Inzaghi era un cascatore. E Sacchi ha vinto poco"

In occasione dei suoi 80 anni, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Eugenio Fascetti. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Stravedo per Chiesa. Gasperini ha sbagliato: accusare Federico di essere un cascatore è ingiusto. I cascatori veri erano altri. Tipo Pippo Inzaghi, per capirci". Fascetti ha rifilato una stoccata anche all’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi: "Gli ricordo che il suo Milan era stato in parte costruito da Liedholm e in parte dagli investimenti di Berlusconi. Con quei campioni a disposizione ha vinto poco".