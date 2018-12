Juventus, Douglas Costa sulla Serie A: "Il Milan gioca bene"

Douglas Costa ha parlato ai microfoni di Paolo Aghemo di Sky Sport. Ecco le sue parole sul campionato di Serie A riportate da TuttoJuve.com: "Abbiamo raggiunto un record importante. Da quando sono arrivato siamo molto migliorati. Magari in alcuni momenti a volte non giochiamo sempre bene, ma nei momenti chiave ci siamo, non creiamo tanto, ma sfruttiamo le opportunità. La squadra è veramente forte. Il Napoli sicuramente è una rivale, ma anche l'Inter l'ha giocata alla pari contro di noi, anche il Milan gioca bene e anche la Roma".