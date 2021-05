Kakà: "Tifosi, mi mancate tantissimo: vi amo. La mia storia col Milan è unica"

Ricardo Kakà, leggenda rossonera, è stato ospite della live su Twitch del Milan e si è così espresso sull'essere tifoso e simbolo del Milan: "Sono contentissimo di essere un esempio per tutti per tutti, sia per chi vuole fare il calciatore che per coloro che vogliono realizzare i propri sogni. Mi riempie di orgoglio: la mia storia con il Milan è veramente una cosa unica, sono contento di poter trasmettere a questi ragazzi quelli che ho vissuto. Mi mancate tantissimo, vi amo, spero di poter tornare in Italia presto a guardare le partite a San Siro con voi. Io simbolo del Milan? Non riesco ad esprimere a parole quello che significa. Quando passano gli anni riesci a sentire un po' di più quello che hai vissuto. Quando guardo le partite dico 'Un giorno questa città era nostra'. È stato un momento della mia vita molto speciale".