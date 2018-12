Milan Femminile, verso il derby di Coppa Italia. Morace: "Vogliamo fare bene. Tifosi, venite a vederci!"

Sarà il primo Derby ufficiale della storia a livello di squadre femminili e si giocherà domenica 9 alle 13.30 al Centro Sportivo Suning. Un big match tra capoliste, valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia: l'Inter, padrone di casa, sta dominando la Serie B (sette vittorie su sette); il Milan è in vetta da solo alla Serie A dopo nove giornate. Una gara a eliminazione diretta, attesa e importante. Le rossonere, dopo aver battuto 2-1 in trasferta la Roma in campionato, vogliono iniziare al meglio anche questa competizione. In vista della sfida, ad acmilan.com, ha parlato Carolina Morace:

VERSO IL DERBY

"È un Derby e in quanto tale sarà una partita molto delicata. Noi, come sempre, la prepareremo e la affronteremo con grande attenzione. Non ci interessa che l'Inter sia in Serie B: questa gara è importante sia per noi che per loro perché è il primo Derby di calcio femminile tra queste squadre. Ci teniamo a far bene, ci aspettiamo un avversario motivato".

MESSAGGIO AI TIFOSI

"Giocheremo in trasferta, quindi avremo bisogno del nostro pubblico, del loro sostegno. Lo stadio sarà soprattutto a favore dell'Inter, ma io conto sulla presenza dei nostri tifosi: veniteci a vedere".