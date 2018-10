Mirabelli: "Vivere il mondo Milan è stato un onore, sono stati 15 mesi di grande impegno"

In esclusiva a 7Gold, l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così della sua esperienza in rossonero: "La sfera di cristallo non l’ho. Vivere anche solo un giorno il mondo Milan è stato un onore. Sono stati 15 mesi di grande impegno. Vivere giornalmente di questo mondo Milan è da pochi, lo auguro a tanti, è bellissimo. Sono stato orgoglioso di fare parte, se anche in breve tempo, della storia di questo grande club”.