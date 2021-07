MN - Gennari: "Ilicic può giocare dove vuole. Rispetto a Calhanoglu ha meno sostanza, ma più fantasia"

Fabio Gennari, giornalista di Tuttosport molto vicino alle vicende di casa Atalanta, si è così espresso a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sul possibile impatto di Ilicic al Milan: "È un giocatore integro, ha colpi importanti. Non è discontinuo dal punto di vista fisico, ma ha sempre bisogno di stare sul pezzo, di essere motivato. In alcune occasioni sembra svogliato, ma in realtà sta soltanto aspettando il momento giusto per colpire. È un'operazione da Milan secondo me: i rossoneri sono un mix di giovani ed esperti; Ilicic non potrebbe giocare tutte le partite, è da centellinare: per le cifre che girano adesso, per il contesto Milan e per la bontà del calciatore sarebbe un bel colpo".

Dove potrebbe posizionarsi tatticamente nel Milan di Pioli?

"Nel 4-2-3-1 è un sotto punta, ma può giocare anche sull'esterno rientrando da destra sul mancino o l'assist. È uno di quei giocatori - non ce ne sono tanti in giro - difficili da incastrare tatticamente: nell'Atalanta ha giocato anche centravanti, a destra, largo a sinistra, rifinitore. Quando è in giornata può giocare un po' dove vuole. Rispetto a Calhanoglu è meno di sostanza, ma più di fantasia. Ha un piede che non scopriamo certo oggi. Quando è in giornata può divertire".