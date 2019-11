MN - Pelizzari sul futuro di Xhaka: "Su di lui non solo il Milan per gennaio"

Marcello Pelizzari, giornalista del Corriere del Ticino, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del futuro di Granit Xhaka, in orbita Milan, ma non solo: "In questo momento Xhaka sul tavolo ha varie opzioni. Si è parlato di Newcastle, che sarebbe una soluzione gradita, perchè può rimanere in Premier League. Si mormora che abbia sul tavolo l'offerta del Borussia Dortmund, dove ritroverebbe Favre, che lo ha lanciato ai tempi del Borussia Monchengladbach. Frequentando i raduni della nazionale, però, sappiamo che lui ama molto l'Italia e Milano in particolare. Da quello che siamo venuti a sapere, anche da fonti vicine al suo entourage, il Milan sarebbe la società che è più avanti nelle trattative per portarlo via da Londra a gennaio, anche perchè Gazidis lo conosce dai tempi dell'Arsenal. Anche l'Inter potrebbe aver fatto un sondaggio per il giocatore, ma al momento i nerazzurri sono più freddi rispetto al Milan sul giocatore".