Pellegatti: "Tonali, la trattativa si sta per chiudere. In attesa di Bakayoko"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato della decisione della dirigenza rossonera di riscattare Tonali. Queste le sue parole: “Le strategia della società e della proprietà vanno nella direzione giusta per Sandro Tonali. C’erano delle titubanze – della proprietà – sull’eventuale esborso per Sandro Tonali dopo l’annata altalenante. Un dubbio giusto che doveva tenere conto del valore alto dato a Tonali la scorsa stagione, giustamente. I dirigenti puntavano su di lui, si sono parlati per trovare la giusta coesione e si è oramai vicini alla fumata bianca. Cosa è cambiato? Innanzitutto la disponibilità di Massimo Cellino. La partenza era 10+15+10 milioni, oggi invece se le indiscrezioni sono corrette, siamo a 10 milioni più un’offerta rimodulata che non dovrebbe essere superiore ai 20-22 milioni più il giovane Olzer, anche se ieri ho avuto notizie discordanti sulla sua presenza nella trattativa. Vedremo se sarà lui o un altro. La trattativa si sta per chiudere e che porterà un giocatore giovane di 20 anni, di grande prospettiva e che dovrebbe aver affrontato i marosi del primo anno ma soprattutto un ragazzo serio e vecchio cuore rossonero. E in questi tempi un po’ turbolenti visti gli addii di giocatore che pensavamo amassero questi colori, avere un giocatore che ha sognato di giocare nel Milan e si sente onorato di ciò, ci fa piacere. Pensavamo che nel testa a testa tra Brahim Diaz e Tonali potesse chiudersi prima per Brahim, invece dovrebbe essere Tonali. Questo è un momento importante anche a livello di immagine dopo aver perso Calhanoglu, con il Milan che continuerà così ad investire e porterà la cifra investita intorno ai 55-60 milioni. Sono contento per Tonali che sarà così il nostro 4 centrocampista in rosa, in attesa del 5 che abbiamo individuato in Bakayoko. Il Milan continua così nella sua linea di giocatori giovani e di prospettiva, che i rossoneri si augurano di prendere quando non ancora del tutto affermati così da pote risparmiare. Secondo me Tonali vale questo investimento”