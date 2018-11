Raiola apre su Ibra al Milan: "I rapporti con la nuova dirigenza sono ottimi, tutte le strade sono aperte"

Importanti dichiarazioni di Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, in merito al suo eventuale ritorno in rossonero. Il noto agente, intervistato da Rai Sport, ha aperto decisamente al trasferimento al Milan, sottolineando come i rapporti con la nuova dirigenza siano eccellenti: "Confermo quanto già detto a voi, i rapporti con la nuova dirigenza del Milan sono ottimi, perciò tutte le strade sono aperte".