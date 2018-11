RMC SPORT - Ceccarini a MN: "Ibra e il Milan vogliono ritrovarsi. Paredes? Desidera tornare in Italia, ma lo Zenit è un osso duro"

Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, ha parlato ai microfoni della trasmissione MilanNews.

Sul mercato di gennaio: "Partirei dal presupposto che si parla molto di mercato, ma bisogna capire che provvedimenti arriveranno dalla UEFA e ciò potrebbe condizionare molto il mercato del Milan. La priorità assoluta è il centrocampo, ma su Ibra c'è la possibilità, perchè c'è la volontà reciproca di ritrovarsi. A centrocampo il Milan ha bisogno di una mezzala. Se vuoi prendere un giocatore di un certo livello devi spendere i soldi. Se vuoi prendere Paredes devi spendere 25-30 milioni. Per la difesa Caio è un nome concreto. La vera domanda, però, è capire quanto è il budget del Milan sul mercato".

Sul mercato con parametri zero e opportunità: "Il Milan deve aumentare la qualità. Non puoi andare a prendere degli svincolati, che non ti portano a niente. Leonardo e Maldini sanno tecnicamente dove intervenire, ma è evidente che qualcosa faranno. Se vuoi lottare per la Champions devi provare ad anticipare l'investimento che magari era previsto per estate, perchè se no rischi di rimanere fuori".

Su Paredes: "Ci vogliono 25-30 milioni di euro, poi l'ingaggio è contenuto. Ci sarebbero altre soluzioni sul mercato internazionale, ma diventano fuori budget per l'ingaggio. Per Paredes va trovata una formula con prestito con diritto di riscatto, ma non so se lo Zenit sia disponibile. So che a lui piacerebbe tornare in Italia, ma non basta solo la volontà del giocatore. Lo Zenit è un osso duro ed è abbastanza rigida nelle sue decisioni".