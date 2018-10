RMC SPORT - Cervone su Donnarumma: “Era fuori posizione, ma non ha colpe eccessive sul gol di Icardi”

Giovanni Cervone, ex portiere della Roma, ha parlato così dell’errore di Gigio Donnarumma nel derby ai microfoni di RMC Sport: “Donnarumma stava fuori posizione e avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa di più, ma non ha colpe eccessive. Non è tutta sua la colpa del gol di Icardi. È stato bravo Vecino a crossare in modo molto rapido”.