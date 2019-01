RMC SPORT - Conti: "Vittoria che dà morale in vista della Juve"

Andrea Conti, terzino del Milan decisivo nella vittoria dei rossoneri in Coppa Italia, nel dopo gara ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Sono contento per quello che sto facendo e stasera è andata bene. Gattuso mi sta aiutando molto e cerco di ricavare il massimo da ogni spezzone di gara che mi viene concesso. Sapevamo che la Sampdoria è molto forte e portiamo a casa una vittoria molto importante perché la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Questa vittoria ci dà morale e consapevolezza anche in vista della Juventus. Arrivare con una vittoria alla Supercoppa aiuta sicuramente. Il mio obiettivo è quello di essere sempre a disposizione e aiutare la squadra".