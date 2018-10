RMC SPORT - Ghisoni: "Donnarumma azzurro? Resta superiore agli altri. Cutrone chiuso da Higuain"

Paolo Ghisoni, giornalista di Sky e conduttore de "La Giovane Italia"insieme a Niccolò Ceccarini, dai microfoni di RMC Sport ha commentato i giovani rossoneri in ottica azzurra: "Tra i giovani c'è Cutrone che ha già dimostrato tanto ma al momento è chiuso nel Milan da uno come Higuain. In porta Meret e Audero stanno completando un percorso di crescita un po' più completo rispetto a Donnarumma che, comunque, resta sempre davanti. A livello di difensori la vedo grigia: non ci sono ricambi trainanti, abbiam provato ad adattare un centrocampista come Mandragora in Under 21. Non c'è quel giocatore che può sostituire Chiellini, il marcatore al centro della retroguardia, per intenderci. Ci sono tanti bravi ragazzi ma, in prospettiva, nessuna certezza. Eravamo quelli che non prendevano mai gol: adesso bisognerà vedere chi mettere al posto di Bonucci e Chiellini quando smetteranno con la Nazionale. Ci sono Romagnoli, Caldara e Rugani, tutti ottimi prospetti, come si è visto anche nelle trattative di mercato che li hanno portati nei rispettivi club, ma non tutti giocano con continuità".