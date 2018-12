RMC SPORT - Palmeri: "Milan terza rosa della Serie A, manca ancora qualcosa sul gruppo"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, ha analizzato la vittoria della Juventus sull'Inter allo Stadium: "La Juve si rimane sempre in dubbio. Ti chiedi se sia giusto esprimere questo calcio poi vedi che ha fatto 14 vittorie e un pareggio e pensi di non poter rimproverare nulla alla formazione di Allegri. Però il dubbio che possa fare di più rimane, come se la Juventus campasse sulla sua indubbia superiorità. L'Inter però ha fatto la partita a Torino, nonostante le sue imperfezioni"

Milan pronto ad avvicinarsi all'Inter?

"Io credo che i rossoneri abbiano la terza rosa della Serie A. Mancano altre cose sul lavoro di gruppo e non solo. In più ha avuto un calendario ingeneroso con Napoli e Roma subito".