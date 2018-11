Suso, parla il suo allenatore al Cadice: "Era di un’altra categoria"

In vista del match contro il Betis, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jose Luis Huerta, il tecnico che ha allenato Suso nelle giovanili del Cadice: "Un ragazzo con la testa sulle spalle, sin da bambino. Andava bene a scuola, era riservato, silenzioso, serio. La famiglia in questo senso ha fatto un gran lavoro. E in campo era fenomenale. Colpiva bene con entrambi i piedi, faceva sempre la scelta giusta, aveva un controllo magnifico, un ultimo passaggio intelligente e sapeva leggere bene partita e avversari. Si vedeva subito che era di un’altra categoria. Il giocatore di Cadice è peculiare. Senza il sole, la luce e il mare, in tanti si sono spenti. Suso no. Le nuvole di Liverpool non l’hanno fermato: aveva basi solide, costruite su famiglia e talento".