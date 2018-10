Suso sul derby: “E’ come una partita di poker. Vincere partite così ti aiuta a crescere a velocità doppia”

In vista del derby di domenica sera a San Siro contro l’Inter, Suso ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera: “Anche inconsciamente hai in testa che il derby è una gara speciale, siamo tutti molto concentrati, sono le partite più facili da preparare. Per Gattuso invece non cambia niente. Promesse in caso di gol? Ora non prometto niente. Ma se quando segniamo poi non vinciamo, preferisco vincere con un mio assist. L’Inter è favorita. Noi dobbiamo stare calmi, il derby è come una partita di poker: serve fortuna e mente fredda. Se andiamo in vantaggio, non dobbiamo avere paura, né fretta. Stare uniti e non prendere gol, è vero che noi giochiamo bene ma contano i punti. Quanti punti vale il derby? Sempre tre, ma è una questione di fiducia. Queste sono partite che ti aiutano a crescere a velocità doppia. Chi toglierei all’Inter? L’anno scorso ho detto Rafinha... Diciamo che ora non tolgo nessuno”.