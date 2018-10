TMW - Montefusco: "Higuain su De Laurentiis? Poteva parlare subito, così invece..."

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Gonzalo Higuain su De Laurentiis rilasciate oggi alla Gazzetta dello Sport ("Lavezzi si è lasciato male con lui, Cavani idem, con Sarri in panchina è stato contattato un altro allenatore") perché si è tornati ad aprire anche il capitolo del suo addio al Napoli. "Higuain ha anche detto che quando sarà il momento farà sapere tutta la verità su questo caso", spiega a Tuttomercatoweb.com Vincenzo Montefusco ex calciatore partenopeo."Qualcosa è successo. E' chiaro che se hai un calciatore come Higuain non devi venderlo però se metti la clausola rescissoria lo vuoi vendere. La Juve è stata l'unica a tirar fuori i soldi e lui è stato fatto passare per un traditore proprio perché è andato a giocare con i bianconeri. Magari, se fosse andato in un'altra squadra, nessuno avrebbe detto nulla. Higuain può aver ragione anche se forse poteva dire subito ciò che non andava. Ricordo anche che quando segnò il gol con la Juve contro il Napoli puntò il dito contro De Laurentiis. Non so come poteva rifiutare la Juve a quelle cifre. Certo, se il Napoli oggi avesse avuto Higuain poteva lottare per lo scudetto. Al tempo stesso se non lo cedevi non ottenevi cento milioni".