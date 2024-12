Bonera: "Percorso con alti e bassi ma era inevitabile"

vedi letture

Mister Daniele Bonera ha parlato a Milan TV al termine di Milan Futuro-Virtus Entella, gara persa per 2-1 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

“Partita difficile contro un avversario molto fisico che gioca sui duelli e sui contrasti. Abbiamo tenuto seppure soffrendo. Dopo lo svantaggio non era facile, siamo riusciti a pareggiare e poi dopo siamo stati un po’ leggeri. Troppo leggeri mentalmente… Devi volerlo, quando riesci a pareggiare contro una squadra così per ottenere un risultato positivo devi avere un pizzico di tensione in più, di malizia, di quella roba che serve per questo campionato”.

Il percorso in Serie C:

“Un percorso che ci ha visto protagonisti con degli alti e bassi ma era inevitabile. Nell’ultimo periodo abbiamo trovato quella che è un po’ la richiesta di questa categoria. Mi dispiace per la partita, mi aspettavo che dopo il pareggio scattasse nei ragazzi quel pizzico di malizia, di furbizia che serviva per portare a casa il risultato. Però è un percorso che parte da lontano, ci sarà bisogno di ulteriore tempo e cerchiamo di passare delle buone feste, di riposare e di recuperare, perché poi dal 5 gennaio si ricomincerà sempre con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto nell’ultimo periodo”.

Il ritorno con gol di Zeroli:

“Kevin è entrato bene, aveva voglia. Non averlo è stata una perdita importante, è un giocatore diverso dagli altri per fisicità e dinamismo. Sono contento per il gol, l’importante è che stia bene e speriamo che non ci sia nessun tipo di intoppo per il suo rientro”.