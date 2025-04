Gubbio-Milan Futuro 3-2, il tabellino della sfida

Di seguito il tabellino di Gubbio-Milan Futuro, gara valida per la 37ª giornata del Girone B di Serie C. Con questo ko i rossoneri possono solo sperare di mantenere la quartultima posizione, per poter giocare poi il ritorno dei playout in casa:

GUBBIO - MILAN FUTURO 3-2

RETI: 8' Tomassini, 22' e 79' Camarda rig., 30' Rocchi, 50' Di Massimo

GUBBIO (4-2-3-1): Venturi; Zallu (81' D'Avino), Rocchi, Stramaccioni, Tentardini (81' Tozzuolo); Rosaia, Iaccarino; Spina (85' David), Di Massimo (62' D'Ursi), Corsinelli; Tommasini (85' Faggi). A disposizione: Bolletta, Proietti, Signorini, Maisto, Rovaglia. Allenatore: Gaetano Fontana.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Sandri; Fall (46' D'Alessio), Malaspina (70' Eletu), Alesi (82' Turco), Branca (46' Traoré), Bozzolan (70' Omoregbe); Ianesi, Camarda. A disposizione: Pittarella, Raveyre, Valeri, Vos, Minotti, Scotti, Sia. Allenatore: Massimo Oddo.

NOTE: Recupero, 3' nel primo tempo e 5' nel secondo tempo. Ammoniti Venturi e Di Massimo per il Gubbio; Fall e Sandri per il Milan Futuro. All'88' D'Alessio lascia il campo per infortunio.