Prima doppietta in Serie C per Francesco Camarda. E seconda in tutte le competizioni

Prima doppietta in Serie C per Francesco Camarda, che però non è servita a evitare la sconfitta del Milan Futuro contro il Gubbio. Sono 5 le reti segnate in campionato dal classe 2008, di cui 3 su calcio di rigore. Il centravanti aveva già segnato una doppietta in questa stagione, il 17 agosto contro il Novara in Coppa Italia di Serie C.

GUBBIO - MILAN FUTURO 3-2

RETI: 8' Tomassini, 22' e 79' Camarda rig., 30' Rocchi, 50' Di Massimo

GUBBIO (4-2-3-1): Venturi; Zallu (81' D'Avino), Rocchi, Stramaccioni, Tentardini (81' Tozzuolo); Rosaia, Iaccarino; Spina (85' David), Di Massimo (62' D'Ursi), Corsinelli; Tommasini (85' Faggi). A disposizione: Bolletta, Proietti, Signorini, Maisto, Rovaglia. Allenatore: Gaetano Fontana.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Sandri; Fall (46' D'Alessio), Malaspina (70' Eletu), Alesi (82' Turco), Branca (46' Traoré), Bozzolan (70' Omoregbe); Ianesi, Camarda. A disposizione: Pittarella, Raveyre, Valeri, Vos, Minotti, Scotti, Sia. Allenatore: Massimo Oddo.

NOTE: Recupero, 3' nel primo tempo e 5' nel secondo tempo. Ammoniti Venturi e Di Massimo per il Gubbio; Fall e Sandri per il Milan Futuro. All'88' D'Alessio lascia il campo per infortunio.



SERIE C, GIRONE B - 37ª GIORNATA

Arezzo - Lucchese 4-1

Campobasso - Perugia 2-1

Gubbio - Milan Futuro 3-2

Legnago Salus - Pescara 1-3

Pineto - Virtus Entella 2-2

Pontedera - Rimini 3-0

Sestri Levante - Ascoli 0-0

Ternana - Pianese 2-0

Torres - Carpi 4-2

Vis Pesaro - SPAL 1-1

CLASSIFICA

1. Virtus Entella 82

2. Ternana 73

3. Torres 68

4. Pescara 64

5. Arezzo 61

6. Vis Pesaro 57

7. Pineto 56

8. Pianese 53

9. Rimini 50

10. Pontedera 48

11. Gubbio 48

12. Carpi 44

13. Perugia 44

14. Campobasso 43

15. Ascoli 40

16. Lucchese 36

17. Milan Futuro 33

18. SPAL 32

19. Sestri Levante 28

20. Legnago Salus 26

38ª GIORNATA - 27 APRILE, ORE 16.30

Ascoli - Legnago Salus

Carpi - Sestri Levante

Virtus Entella - Ternana

Lucchese - Torres

Milan Futuro - Vis Pesaro

Perugia - Pontedera

Pescara - Campobasso

Pianese - Arezzo

Rimini - Pineto

SPAL - Gubbio

MARCATORI

19 reti: Cicerelli (Ternana)

17 reti: Pattarello (Arezzo)

16 reti: Mignani (Pianese)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto)

12 reti: Cianci (Ternana), Fischnaller (Torres), Italeng (Pontedera), Magnaghi (Lucchese)