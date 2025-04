La classifica del girone B di Serie C: il Milan Futuro conosce il suo avversario ai playout

vedi letture

Di seguito i risultati della 37ª giornata di Serie C, girone B che hanno sancito di fatto quale avversario il Milan Futuro affronterà ai playout. Anche raggiungendo la Lucchese in classifica, i toscani sono in vantaggio sul Diavolo negli scontri diretti. Pertanto ci toccherà la SPAL el'ultima giornata stabilirà chi finirà davanti in classifica, situazione che determinerà chi giocherà in casa l'andata e chi si qualificherà se nel doppio confronto le due squadre chiuderanno in parità. L'andata si giocherà il 10 maggio, il ritorno il 17.

Arezzo - Lucchese 4-1

Campobasso - Perugia 2-1

Gubbio - Milan Futuro 3-2

Legnago Salus - Pescara 1-3

Pineto - Virtus Entella 2-2

Pontedera - Rimini 3-0

Sestri Levante - Ascoli 0-0

Ternana - Pianese 2-0

Torres - Carpi 4-2

Vis Pesaro - SPAL 1-1

CLASSIFICA

1. Virtus Entella 82

2. Ternana 73

3. Torres 68

4. Pescara 64

5. Arezzo 61

6. Vis Pesaro 57

7. Pineto 56

8. Pianese 53

9. Rimini 50

10. Pontedera 48

11. Gubbio 48

12. Carpi 44

13. Perugia 44

14. Campobasso 43

15. Ascoli 40

16. Lucchese 36

17. Milan Futuro 33

18. SPAL 32

19. Sestri Levante 28

20. Legnago Salus 26

38ª GIORNATA - 27 APRILE, ORE 16.30

Ascoli - Legnago Salus

Carpi - Sestri Levante

Virtus Entella - Ternana

Lucchese - Torres

Milan Futuro - Vis Pesaro

Perugia - Pontedera

Pescara - Campobasso

Pianese - Arezzo

Rimini - Pineto

SPAL - Gubbio

MARCATORI

19 reti: Cicerelli (Ternana)

17 reti: Pattarello (Arezzo)

16 reti: Mignani (Pianese)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto)

12 reti: Cianci (Ternana), Fischnaller (Torres), Italeng (Pontedera), Magnaghi (Lucchese)