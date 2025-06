Prende forma la Serie C 2025-26: tutte le partecipanti (ad oggi) al prossimo torneo

Alla fine Audace Cerignola e Vicenza saranno ancora due formazioni del prossimo campionato di Serie C dopo le sconfitte, rispettivamente contro Pescara e Ternana, nelle semifinali dei play off. Mancano all'appello ancora tre squadre per completare l’organico: la perdente della finale, l’ultima retrocessa dalla Serie B e chi uscirà sconfitta dal play out di cadetteria che si dovrebbe giocare a fine giugno.

Di seguito il quadro delle formazioni finora certe della partecipazione alla Serie C 2025/2026 in attesa degli esiti finali:

Retrocesse dalla Serie B (ne manca ancora 1) - Cittadella, Cosenza, Brescia*

Confermate in Serie C - AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Campobasso, Carpi, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Feralpisalò, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Lecco, Lucchese (dichiarata fallita), Lumezzane, Monopoli, Novara, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sorrento, SPAL, Team Altamura, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro

Promosse dalla Serie D - Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese, Siracusa.

*sub iudice per il caso che coinvolge la società lombarda