MN - Verso Gubbio-Milan Futuro: Camarda sarà a disposizione di Oddo

Oggi si recupererà la penultima giornata del Girone B di Serie C, inizialmente prevista per lunedì e poi spostata dopo la morte di Papa Francesco. Tutte le partite sono in programma alle 18, compresa quella del Milan Futuro che sarà impegnato sul campo del Gubbio. Nella rosa a disposizione di Massimo Oddo ci sarà Francesco Camarda, mentre non ci sarà Davide Bartesaghi che è rientrato nelle scorse ore a Milano e stasera sarà in panchina con la prima squadra nel derby di Coppa Italia.

Questo il programma completo con tutte le partite del Girone B che si giocheranno stasera:

AREZZO-LUCCHESE Ore 18.00

CAMPOBASSO-PERUGIA Ore 18.00

GUBBIO-MILAN FUTURO Ore 18.00

LEGNAGO-SALUS PESCARA Ore 18.00

PINETO-VIRTUS ENTELLA Ore 18.00

PONTEDERA-RIMINI Ore 18.00

SESTRI LEVANTE-ASCOLI Ore 18.00

TERNANA-PIANESE Ore 18.00

TORRES-CARPI Ore 18.00

VIS PESARO-SPAL Ore 18.00