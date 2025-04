live mn Gubbio-Milan Futuro (3-2): sconfitta amara

96' Termina il match. Gubbio batte Milan Futuro 3-2.

95' D'Ursi sbaglia il colpo del KO a tu per tu con Nava.

93' Tanta confusione nel recupero. Milan Futuro che non è riuscito a costruire niente di pericoloso.

91' Corsinelli e Chaka Traore a terra dopo uno scontro. Padroni di casa che cercano di guadagnare qualche secondo.

90' Camarda recupera palla in attacco ma l'arbitro segnala un fallo. Intanto vengono comunicati 5 minuti di recupero.

89' D'Alessio non può continuare ma il Milan Futuro ha finito i cambi: rossoneri in dieci in questo finale di partita. Intervento davvero brutto di Faggi non sanzionato.

87' Intervento bruttissimo di Faggi su D'Alessio, rimasto infortunato nell'occasione. Scivolata sconsiderata del calciatore del Gubbio, si è girata la caviglia al calciatore rossonero. Il direttore di gara non ha fischiato neanche fallo.

85' Cambi per il Gubbio: esce Spina ed entra David. Esce Tommasini ed entra Faggi

83' Omoregbe prova il sinistro a giro dal lato destro dell'area, Venturi si oppone come può. Spinge forte il Milan Futuro.

82' Cambio per il Milan Futuro: fuori Alesi e dentro Turco.

81' Cambi per il Gubbio: dentro Tozzuolo e D'Avino, fuori Tentardini e Zallu.

80' Ianesi semina il panico a sinistra, va sul fondo e mette in mezzo: il difensore in spaccata per poco non fa autogol, Milan Futuro vicino al pareggio.

80' Ora il Milan Futuro ha dieci minuti più recupero per trovare un pareggio che sarebbe meritato.

79' GOL! CAMARDA NON SBAGLIA! Il numero 9 cambia angolo e spiazza nuovamente il porteire. Doppietta per il classe 2008, ora il Milan Futuro spera.

78' Azione strepitosa che lascia sul posto due avversari, entra in area e viene atterrato fallosamente. Calcio di rigore per il Milan Futuro!

77' Tiro fulmineo di Traore che dalla destra lascia partire una staffilata velenosa che sfiora il palo alla destra di Venturi. Milan Futuro vicino al secondo gol.

74' Errore banale di Camporese in uscita, Spina sulla fascia semina il panico e mette in mezzo: tiro al volo di D'Ursi a botta sicura e parata di Nava ad evitare il 4-1.

72' Il Gubbio perde palla in difesa ma i rossoneri non ne approfittano: Ianesi si fa ribattere il tiro, Sandri sbaglia la misura del filtrante per Chaka. Occasione sprecata.

71' Ammonito Sandri che trattiene l'avversario lanciato in contropiede.

70' Doppio cambio per il Milan Futuro: fuori Malaspina e Bozzolan, dentro Eletu ed Omoregbe.

65' Un po' di confusione nella manovra ma il Milan Futuro spinge per riaprire la partita.

63' Doppio miracolo di Nava che salva due gol fatti: prima con un'uscita fulminea, poi con un intervento in tuffo su un rasoterra preciso dal limite dell'area. Il portiere tiene a galla i rossoneri.

62' Cambio per il Gubbio: esce Di Massimo ed entra D'Ursi.

57' Si rialza Alesi e si riprende a giocare.

55' Gubbio particolarmente falloso in questa fase del match, rimane a terra Alesi dopo una brutta caduta.

52' Tiro-cross di Zallu da destra, un sorpreso Nava respinge di pugni come può. Milan Futuro frastornato dopo il gol.

50' Gol del Gubbio, 3-1. Di Massimo insacca di testa tutto solo in area dopo un cross dalla destra. Si toglie la maglia e viene ammonito. Rossoneri sorpresi da una giocata estemporanea.

47' Cross dalla destra di Chaka Traore, il Gubbio allontana con difficoltà.

46' Comincia la ripresa. Pallone per il Milan Futuro.

- Cambi all'intervallo per il Milan Futuro all'intervallo: fuori Fall e Branca, dentro D'Alessio e Chaka Traore.

Prima frazione di gioco che si chiude con il Gubbio in vantaggio di un gol: i padroni di casa hanno trovato le reti su episodi fortunati e casuali. Una scivolata in area di Fall e un autogol di Coubis su una carambola su corner. Milan Futuro propositivo e che meriterebbe almeno il pareggio: nella ripresa serve più precisione ed un pizzico di cattiveria in più.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

45' Dribbling ubriacante di Ianesi che ne salta due e poi va a terra in area di rigore: per l'arbitro non c'è nulla. Si scaldano gli animi dopo questo episodio.

43' Lancio lungo di Coubis per Ianesi che per poco non sorprende la retroguardia del Gubbio. I rossoneri guadagnano un corner.

39' Di Massimo prova il filtrante d'esterno per l'inserimento del compagno, palla troppo lunga. Si vede anche il Gubbio in avanti.

36' Cross di Branca che trova Sandri in area: il colpo di testa del rossonero però non trova la porta. Milan Futuro nuovamente pericoloso dopo lo svantaggio.

33' Camarda prova il destro da fuori, tiro debole e impreciso. Poi ammonito Venturi per proteste.

32' Camarda prova l'azione solitaria sulla fascia sinistra ma viene fermato nel momento dell'ingresso in area di rigore.

30' Gol del Gubbio. Confusione in mischia da corner, la palla finisce in rete. Padroni di casa ancora in vantaggio con l'autogol di Coubis.

27' Recupero alto del Milan Futuro che porta ad un sinistro dal limite di Sandri: conclusione non precisa. Occasione che poteva essere sfruttata meglio.

24' Ammonito Fall per un intervento duro ed in ritardo su Di Massimo.

23' Bella reazione del Milan Futuro dopo il gol subito a freddo. Partita rimessa in piedi.

22' GOL DEL MILAN FUTURO! Camarda non sbaglia il calcio di rigore e col destro spiazza il portiere! Uno a uno!

21' Rigore per il Milan Futuro! Cross dal fondo di Fall, Ianesi anticipa il difensore che atterra il rossonero fallosamente!

20' Milan Futuro propositivo in questa fase del match, rossoneri alla ricerca del pareggio.

19' Schema da corner del Milan Futurovche porta al cross tagliato di Branca: Venturi esce col tempo giusto e allontana di pugno.

18' Grande imbucata di Fall per Coubis, il cross dal fondo del rossonero è deviato in angolo.

14' Punizione di Alesi dalla trequarti che la mette sul secondo palo per Fall: il numero 17 crossa in mezzo ma Venturi allontana di pugno.

10' Riprende il gioco.

9' Rimane a terra Nava dopo lo scontro con Tommasini in uscita: interviene lo staff medico rossonero.

8' Gol del Gubbio. Fall scivola in area e regala palla agli avversari: Tommasini a tu per tu con Nava rimane lucido e non sbaglia. Che errore del numero 17 rossonero, partita subito in salita.

3' Primi scambi del match, le due squadre si studiano.

1' Fischia l'arbitro, si comincia! Prima palla del match per il Gubbio.

- Viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossoblu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan Futuro.

Amici e amiche di MilanNews.it, siamo agli sgoccioli della regular season di Serie C! Penultima giornata di campionato, con il Milan Futuro che va a Gubbio per cercare tre punti che sarebbero preziosissimi in ottica playout: i rossoneri cercano due vittorie nelle ultime due giornate, sperando in risultati favorevoli sugli altri campi, per evitare direttamente gli spareggi salvezza. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

GUBBIO (4-2-3-1): Venturi; Zallu, Rocchi, Stramaccioni, Tentardini; Rosaia, Iaccarino; Spina, Di Massimo, Corsinelli; Tommasini. A disposizione: Bolletta, D’Avino, David, Proietti, Signorini, Tozzuolo, Faggi, D'Ursi, Maisto, Rovaglia. Allenatore: Gaetano Fontana.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Sandri; Fall, Malaspina, Alesi, Branca, Bozzolan; Ianesi, Camarda. A disposizione: Pittarella, Raveyre, D'Alessio, Valeri, Eletu, Vos, Minotti, Scotti, Traorè, Omoregbe, Sia, Turco. Allenatore: Massimo Oddo.