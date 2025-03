Campobasso, Prosperi: "Nel Milan Futuro elementi di elevato spessore"

Nella giornata di domani, alle ore 15, il Milan Futuro ospita il Campobasso al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per la quintultima giornata del campionato di Serie C, girone B. I rossoneri sono ultimi in classifica e devono assolutamente fare risultato per cercare di ritrovare quantomeno la zona playout. Il tecnico dei molisani Fabio Prosperi ha parlato così ai canali ufficiali del club sulla partita contro il Milan Futuro: “Sfida di un elevato grado di difficoltà. Non sono più una Primavera ci sono elementi di elevato spessore tecnico e tattico. Certo, alcuni giovani sono davvero molto bravi, ma non è più solo una squadra proiettata al futuro. Sarà una partita molto importante”.

Poi Prosperi ha continuato: “Abbiamo affrontato la preparazione in maniera molto seria. Sappiamo che sarà una gara complessa, ma cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Milan con alcuni elementi della prima squadra? Possiamo immaginare che sia così, ma per noi la partita resterebbe difficile in qualunque condizione. Arriviamo a questa gara con una classifica diversa rispetto alle ultime settimane, la vittoria di sabato ci ha dato un grande passo verso la salvezza, ma vogliamo continuare a fare più punti possibili”.