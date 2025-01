Le pagelle del Milan Futuro - Liberali prova a inventare. Magrassi generoso, Sala ha qualità

Nava 6 - Poco impegnato.

Magni 6.5 - Ala aggiunta sulla destra, non trova troppo supporto in avanti. Fa sentire la sua presenza anche in difesa dove è protagonista di un intervento provvidenziale.

Coubis 6.5 - Prestazione buona nel suo complesso, sempre ben posizionato e attento.

Minotti 6.5 - Dà sicurezza al reparto, in pieno controllo sugli attaccanti carpigiani.

Bozzolan 6 - Poca spinta ma garantisce una buona copertura.

Stalmach 6.5 - Diga davanti alla difesa, conferma le sue buone qualità. Ha la più grande occasione della partita con una splendida girata che trova la traversa. Dall'89' Malaspina sv.

Sala 6 - Esordio tra i professionisti per il centrocampista 17enne che mostra buona personalità e intelligenza tattica. Dal 70' Fall 6 - Un paio di interessanti affondi.

Liberali 6 - Si rivede dopo oltre due mesi, nei quali era spesso in prima squadra. I guizzi offensivi partono dai suoi piedi. Dall'89' Longo sv

Sandri 6.5 - Anello di congiunzione fra i reparti, è lui che detta la manovra con ordine. Spende un fallo tattico per evitare un pericoloso contropiede carpigiano

Sia 6 - Si accende a intermittenza, cresce alla distanza.

Magrassi 6 - Fari accesi sul nuovo acquisto che si fa apprezzare per generosità, sfruttando la sua stazza per far salire la squadra. Peccato per l'occasione sprecata a cinque minuti dalla fine.

Allenatore Daniele Bonera 6 - Rispetto alla partita d'andata il suo Milan soffre meno e mostra più personalità. Peccato per i costanti limiti offensivi che restano irrisolti.