Le pagelle del Milan Futuro - Raveyre, errore grave. Camarda osserva la caduta

Raveyre 4 - Errore grave quello che costa il rigore del Pineto in una partita nella quale il Milan aveva il pieno controllo.

Magni 6 - Un passo indietro rispetto Perugia, dove offre meno spinta. Dal 58' Vos 5.5 - Si accende all'inizio, alza presto bandiera bianca dopo l'assurdo raddoppio avversario.

Zukic 6 - Lo sloveno soffre poco e si fa valere anche con qualche buona chiusura.

Coubis 4 - Due espulsioni nelle ultime tre partite è qualcosa di oggettivamente imperdonabile. Il rosso rimediato stasera arriva a partita praticamente chiusa.

Bartesaghi 5 - Parte bene, ha una bella occasione da gol dalla distanza. Sfortunato ma anche maldestro in occasione dello 0-2.

Malaspina 6 - Bene in fase d'appoggio, è un giocatore importante per l'equilibrio della squadra. Tra i meno colpevoli per la sconfitta. Dall'89' Turco sv.

Zeroli 6 - Tra i più presenti in fase offensiva, fa valere la sua fisicità per tenere in apprensione gli avversari. Ha una buona occasione nella ripresa che non riesce a sfruttare. Cala nel finale.

Fall 5 - Qualche sporadica fiammata ma in ogni caso mai realmente pericoloso. Prova nel complesso poco convincente.

Liberali 5 - Non sempre preciso in appoggio, si fa sorprendere in occasione del rigore concesso al Pineto anche se la gran parte delle colpe ricade su Raveyre. Dal 58' Camarda 5.5 - Dalla musichetta della Champions, agli scampoli contro il Napoli. E meno di 24 ore dopo la sfida con i partenopei si ritrova catapultato in un'altra realtà. Si ritrova suo malgrado in una situazione complicata che non riesce a raddrizzare. Ha una buona occasione da gol, non riesce a sfruttarla.

Jimenez 6 - Le defezioni in serie lo portano più avanti e lo spagnolo si mostra tra i più attivi, ma trova poco appoggio da parte dei compagni di squadra. Dal 78' Omoregbe sv.

Longo 5 - Bene quando c'è da controllare spalle alla porta e far salire la squadra, male quando c'è da fare il centravanti. Praticamente non tira mai e non è un caso se l'attacco del Milan Futuro è il meno prolifico del torneo. Dal 78' Sia sv.

Allenatore Daniele Bonera 5 - Difficile valutare questa partita, nella quale il suo Milan dà continuità alle cose buone fatte vedere a Perugia. Una squadra che però continua ad essere troppo poco concreta ed eccessivamente nervosa (siamo al quinto rosso subito), al netto dell'incredibile sfortuna in occasione dei due gol subiti.