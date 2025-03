Le pagelle di Milan Futuro-Campobasso: eroe Camporese, Alesi il migliore. Camarda bomber

Di seguito le pagelle rossonere della partita tra Milan Futuro e Campobasso, terminata con il punteggio di 3-2 e valida per il 34° turno del campionato di Serie C, girone B.

NAVA, 6: la verità è che il Campobasso, ad eccezione dei suoi due gol, non tira mai verso lo specchio e tutti gli altri pericoli (non tantissimi) creati non impensieriscono il portiere rossonero.

COUBIS, 5.5: la prova, come tutta la difesa, è buona ma paga l'errore di posizione, in compartecipazione con Quirini, sulla rete che riapre la gara a inizio secondo tempo. Sempre tignoso ma non sempre pulito.

CAMPORESE, 7.5: l'eroe del pomeriggio. Già dalla fascia al braccio e dalle sue recenti parole si era capito che il centrale arrivato a gennaio si è preso a cuore la causa di questi giovani ragazzi rossoneri. Altra prova ottima a livello difensivo, senza quasi nessuna sbavatura, e soprattutto un gol bellissimo, allo scadere e che regala i tre punti, in cui scarica tutte le difficoltà, la rabbia e la voglia di riscatto di questa stagione di Milan Futuro.

BARTESAGHI, 6: dal suo lato si soffre di meno, anche se nella ripresa si traballa un po' di più con l'ingresso di Falco e di nuove forze fresche. Prestazione assolutamente sufficiente.

QUIRINI, 5: una delle rare partite da dimenticare per il laterale rossonero che solitamente è sempre tra i migliori. Fin dall'avvio della gara soffre moltissimo Martina, suo omologo del Campobasso. La sofferenza continua finché rimane in campo: non è un caso che sul gol di Bifulco è proprio lui a essere preso in mezzo insieme a Coubis.

dal 15' st MAGNI, 6: buon ingresso a gara in corso e in una zona di campo dove i rossoneri avevano sofferto. Da quel momento la fascia destra viene controllata meglio.

BRANCA, 7: corsa, qualità e tanta esperienza. La miglior partita di Branca da quando veste rossonero, senza alcun dubbio: il centrocampista mette in campo tutte le qualità per le quali la dirigenza milanista lo ha contattato a gennaio. La palla per il gol di Camarda è geniale e con grande intelligenza tattica dà il là anche al raddoppio di Alesi.

dal 39' st HODZIC, 5.5: non entra benissimo in un momento della gara, va detto, non semplice. Vanifica due contropiedi e perde una brutta palla. Deve ritrovare un po' di fiducia ma può essere un'arma importante per il finale di stagione.

MALASPINA, 6: un'ottima prestazione viene parzialmente rovinata dall'ingenuo e sfortunato fallo da rigore che sembrava l'ennesima beffa. Per fortuna il Milan non si arrende, come lui in mezzo al campo.

SANDRI, 6: gara sufficiente in mezzo al campo. Non si vede tanto nella manovra, come forse dovrebbe, ma si occupa di fare tanto lavoro oscuro con i suoi compagni di reparto.

dal 15' st BOZZOLAN, 6: come tutti i giocatori entrati all'ora di gioco, anche il 3 rossonero dà il suo contributo, specialmente con la sua instancabile batteria che aiuta a rinforzare gli argini sulle fasce.

ALESI, 7.5: parliamo del migliore in campo. Se c'è un giocatore che ha beneficiato dal cambio tecnico questo è Alesi: la continuità da titolare gli ha dato fiducia e questo si vede con le prestazioni che offre, di qualità e quantità. Oggi recupera il pallone nel gol dell'1-0, segna il raddoppio e batte la punizione che porta al tris nel finale.

CAMARDA, 7: che il livello e potenziale tecnico di Camarda non sia da Serie C era noto a tutti da tempo. Da quando ha la possibilità di giocare con più continuità, lo sta mostrando anche sul campo. Bellissimo il gol, da vero bomber come tempismo, movimento e qualità. Tantissimi anche gli spunti personali in cui mette in mostra buone capacità nell'uno contro uno.

39' st TURCO, 6.5: entra con grandissima grinta, la stessa che ci mette anche dopo il pareggio del Campobasso e che gli permette di avere la lucidità di fare la sponda per il gol vittoria di Camporese allo scadere.

IANESI, 6.5: prestazione generosa dell'attaccante ex Pontedera che gravita attorno a Camarda con cui ha una buona intesa. Oltre alla sostanza ci mette la qualità: suo l'assist puntuale per il gol di Alesi.

dal 15' st MAGRASSI, 6.5: questa volta il suo ingresso porta gli effetti sperati. Entra e fa quello che gli si chiede: esce spesso vincitore delle sportellate con i difensori avversari e tiene alta la squadra nel momento del bisogno.