Milan Futuro, Bonera: "Qualche somiglianza tra la nostra sconfitta e quella della Prima Squadra contro il Napoli"

Dopo il ko interno contro il Pineto, che ha portato a sei il numero delle sconfitte in 11 giornate, il tecnico del Milan Futuro, Daniele Bonera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

"Abbiamo gestito bene il possesso palla nei primi 45 minuti, poi l’episodio del loro gol ha cambiato l’andamento della partita. Posso lamentare che stiamo trovando poche soluzioni in attacco, ma stiamo lavorando su questo. Il percorso è comunque positivo, e sto già pensando alla partita contro il Pontedera. Sapevamo che avremmo potuto incontrare difficoltà, fa parte della crescita dei ragazzi. Dopo la vittoria a Perugia eravamo ovviamente carichi e pronti per affrontare questa sfida nel miglior modo possibile. Per quanto mi riguarda, il nostro impegno quotidiano non cambia; sono già motivato per il match con il Pontedera".

Sul tema delle troppe espulsione (5 nelle ultime 4 gare) ha, poi, affermato: "Penso che l'espulsione di questo match, con la squadra sbilanciata, sia stata un episodio di gioco, e non ho intenzione di dare la colpa a nessuno. Sono più infastidito per le espulsioni dovute alle proteste; quella di attuale, invece, è una situazione di campo che chi ha giocato a calcio sa che può capitare".

Alla domanda se il ko contro il Pineto gli ha ricordato la sconfitta della Prima Squadra contro il Napoli, Bonera ha commentato: "Sì, in effetti ci può essere qualche somiglianza, peccato per il risultato di entrambe le squadre. Penso che quando si gioca un calcio offensivo, bisognerebbe anche riuscire ad essere efficaci; non ci siamo riusciti, però sono convinto che il nostro percorso, così come quello della prima squadra, sia quello giusto"