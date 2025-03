Milan Futuro, il punto: rossoneri ultimi a cinque giornate dalla fine

Con la vittoria a sorpresa di domenica pomeriggio del Sestri Levante, un netto 3-1 al Pescara, il Milan Futuro è ultimo in classifica a 24 punti nel Girone B di Serie C. I rossoneri sono a pari punti col Legnago, che però è in vantaggio negli scontri diretti.

GIRONE B - gli ultimi risultati

Campobasso-Carpi 2-1

19’ Figoli (CAR), 79’ Forte (CAM), 88’ Pierno (CAM)

Vis-Pesaro-Pianese 2-0

90’ Di Paola, 90’+4’ Orellana

Torres-Rimini 2-0

50’ Megelaitis (RIM) aut., 52’ Diakité (TOR)

Pontedera-Ascoli 1-1

52' Corona (P), 82' Gagliardi (A)

Legnago-Lucchese 1-1

12' Magnaghi (Lu), 65' Ampollini (Le)

Arezzo-Milan Futuro 1-0

74’ Pattarello

Ternana-Perugia 0-0

Sestri Levante-Pescara 3-1

18' Valentini (SE), 19' Meazzi (P), 44' Podda (SE), 51' Clemenza (SE, rigore)

Gubbio-Virtus Entella 0-2

12' Rosaia (E, autogol), 45' Bariti (E)



Pineto-SPAL 3-2

5' Germinario (P), 17' Bruzzaniti (P), 77' Karlsson (S), 78' Karlsson (S), 82' aut. Nador (P)

Classifica aggiornata - Virtus Entella 74, Ternana 70 (-2 punti), Torres 60, Pescara 58, Vis Pesaro 55, Pineto 52, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2 punti), Gubbio 41, Carpi 41, Perugia 40, Campobasso 39, Pontedera 38, Ascoli 37, Lucchese 30 (-6 punti), SPAL 28 (-3 punti), Sestri Levante 26, Legnago 24, Milan Futuro 24

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Campobasso (H), Sestri Levante (A), Ternana (H), Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta